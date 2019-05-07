«Туалетная революция» коренным образом изменит жизнь пастухов на севере КНР

Хух-Хото, Китай, , 10:21 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая планируется отремонтировать и модернизировать туалеты в 50 тыс. пастушьих жилищах в 2019 году с целью улучшения их быта, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Каждое домохозяйство получит в среднем 3 тыс. юаней ($443) на ремонт туалетов, сообщил глава провинциального департамента жилья и сельского развития Фэ Жэньфэй. С 2015 года региональный департамент направил программу «туалетной революции» в сельские районы региона.

Напомним, что в рамках «туалетной революции» власти Поднебесной планируют улучшить качество жизни сельских жителей по всей стране. До 2020 года планируется по всей стране улучшить или построить 64 тыс. туалетов в туристических местах. В отсталых регионах вроде Тибета и Внутренней Монголии программа заглянет в дома простых крестьян и пастухов.

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