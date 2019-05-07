Ко Дню Победы в Карачаево-Черкесии откроют Стену Памяти

Черкесск, , 10:20 — REGNUM Более 5000 фотографий участников Великой Отечественной войны разместят на Стене Памяти в столице Карачаево-Черкесии. Ее открытие состоится в преддверии Дня Победы. Акцию проводят уже в четвертый раз, сообщили ИА REGNUM 7 мая в администрации города Черкесска.

С каждым годом на Стене Памяти появляется все больше фотографий земляков, защищавших родину в годы войны. В 2018 году их было около 4600, в нынешнем — уже около 5000. Мэрия обратилась ко всем жителям региона с просьбой предоставить фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Стена памяти протянулась на более чем 300 метров вдоль улицы Первомайской. Особое место в ней определено для фотографий уроженцев Карачаево-Черкесии, подвиги которых прославили республику: это 29 Героев Советского Союза и России, восемь кавалеров ордена Славы трех степеней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 9 мая в Карачаево-Черкесии пройдет акция «Вальс Победы». Тысячи людей соберутся на центральной площади республики 8 мая, чтобы окунуться в атмосферу Дня Победы 1945 года. Участниками акции станут жители республики, учащиеся школ и студенты, приглашены и ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Всего в Карачаево-Черкесской Республике в настоящее время проживают 2242 ветерана. Из них 93 участника Великой Отечественной войны и 2096 тружеников тыла, 14 жителей блокадного Ленинграда и 14 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.