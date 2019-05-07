Рейтинг одобрения политики Трампа вырос резко и рекордно — Gallup

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня с момента его инаугурации, согласно результатам опроса исследовательского центра Gallup. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Работу президента одобрили 46% — это самый высокий показатель с тех пор, как Gallup проводит данное исследование. Примечательно, что новые цифры показывают все более позитивную тенденцию для президента. В начале марта, до выхода доклада специального прокурора Роберта Мюллера, работу Трампа одобряли 39%, после чего в первой половине апреля численность резко выросла — до 45%.

Опрос показал, что среди республиканцев Трампа поддерживают 91%, что близко к его рекордному максимуму партийной поддержки — 92% в минувшем ноябре.

Рост поддержки связан с завершением расследования Мюллера, чей опубликованный доклад показал, что Трамп не вступал в «сговор с Россией» во время президентских выборов 2016 года, хотя и не определил, препятствовал ли он правосудию во время расследования. Администрация Трампа заявила, что отчет оправдывает его и очищает от каких-либо подозрений.

Еще одной причиной резкого роста одобрения деятельности Трампа могут быть все более позитивные экономические показатели: вышедший в начале апреля отчет показал 3,2%-ный рост ВВП в первом квартале, а 3 мая было объявлено, что уровень безработицы достиг 50-летнего минимума.

В опросе Gallup приняли участие 1024 взрослых по всей стране, погрешность 4%.