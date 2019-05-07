Утечка: Darksiders II и Biomutant выйдут на Switch?

Оттава, , 10:20 — REGNUM На сайте канадского магазина EB Games появилась информация о выходе двух ранее не заявленных игр для Nintendo Switch. Сообщается, что в этом году на гибридной консоли выйдет Darksiders II, а в следующем — Biomutant.

На сайте магазина сообщается, что игры выйдут на Switch, однако Nintendo официально не анонсировали их релиз. По информации EB Games, Darksiders II выйдет 30 августа 2019 года, а Biomutant 30 марта 2020 года. При этом Biomutant ещё не вышла на PC, PS4 и Xbox One — релиз заявлен на 2019 год.

Ранее на Nintendo Switch вышел ремастер первой части Darksiders — Darksiders: Warmastered Edition. В этой версии разработчики улучшили графику и мелкие аспекты игрового процесса. Вероятно, 30 августа на гибридной консоли выйдет не оригинал второй части, а Deathinitive Edition — версия со всем имеющимся дополнительным контентом.

Напомним, Biomutant — видеоигра в жанре Action/RPG, разрабатываемая студией Experiment 101. Действие проекта разворачивается в постапокалиптическом мире, где живут мутировавшие животные. Геймерам предстоит создать собственного персонажа и обучить его боевым искусствам, чтобы сразиться с множеством врагов.

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