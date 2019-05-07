Ветеранам Алма-Аты в два раза увеличили размер материальной помощи

Нур-Султан, , 10:19 — REGNUM Акимат (администрация) Алма-Аты выплатит ветеранам Великой Отечественной войны по 500 тыс. тенге ($1316), написал 7 мая глава города Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в Алма-Ате уже выплатили по 250 тыс. тенге ($658). Власти города решили увеличит размер выплат вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля глава отдела по работе с ветеранами и инвалидами управления занятости и социальной защиты Нур-Султана Гульзада Джекебаева заявила, что ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 519 тыс. тенге ($1 363).

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