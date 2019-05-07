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Ветеранам Алма-Аты в два раза увеличили размер материальной помощи

Общество

Ранее власти Алма-Аты выплатили ветеранам по $658

Нур-Султан, 7 мая 2019, 10:19 — REGNUM  Акимат (администрация) Алма-Аты выплатит ветеранам Великой Отечественной войны по 500 тыс. тенге ($1316), написал 7 мая глава города Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в Алма-Ате уже выплатили по 250 тыс. тенге ($658). Власти города решили увеличит размер выплат вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля глава отдела по работе с ветеранами и инвалидами управления занятости и социальной защиты Нур-Султана Гульзада Джекебаева заявила, что ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 519 тыс. тенге ($1 363).

Читайте ранее в этом сюжете: Ветеранам планируют выделить материальную помощь в Нур-Султане

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