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В УрФУ начали День радио с приведения в порядок памятника Попову

Общество

Вечером с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге будет запущен салют

Екатеринбург, 7 мая 2019, 10:01 — REGNUM  Студенты института радиоэлектроники и информационных технологий — РтФ Уральского федерального университета (УрФУ) помыли памятник изобретателю радио Александру Попову. С этого мероприятия в Екатеринбурге начался День радио, сообщает 7 мая пресс-служба вуза.

Праздничная программа продолжится в здании института и продлится весь день. В корпусе ИРИТ-РтФ встретятся ветераны, студенты сыграют в шахматы, дартс, настольный теннис и посоревнуются в армрестлинге. В большой перерыв пройдет выставка разработок, реализованных студентами-радистами в молодежном проектном центре.

Завершится праздник масштабным шествием студентов и выпускников радиофака. В 20:30 колонна соберется на площади Кирова и пройдет с кричалками по пешеходной части проспекта Ленина к памятнику основателю радио. На шести точках в центре Екатеринбурга участников поприветствуют творческие коллективы, а с небоскреба «Высоцкий» будет запущен салют.

Александр Попов (1859−1906) — русский физик и электротехник, профессор, изобретатель радио. 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года он представил беспроводную удалённую регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный приёмник. Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 праздник отмечается ежегодно.

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