Сеул, Южная Корея, , 09:57 — REGNUM

В Южной Корее провели опрос на тему собственного жилья. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Korea Institute for Health and Social Affairs.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 31 августа по 13 сентября 2018 года среди 3 002 человек (1 708 мужчин, 1 294 женщины) не состоящих в браке в возрасте от 25 по 39 лет, 45,1% респондентов сообщили, что собственное жилье необходимо, 44% — считают что собственное жилье необходимо, однако на данном этапе жизни это не представляется возможным, 10,7% — считают, что собственное жилье иметь необязательно.

47,8% мужчин и 41,5% женщин ответили, что недвижимость необходима, в то врем я как 42,1% мужчин и 46,6% женщин, ответили что хотели бы иметь свое собственное жилье, но это не представляется возможным на данном этапе жизни.

47,1% респондентов, проживающих в столичном регионе (Сеул, Инчхон, провинция Кёнгидо) считают, что свой угол необходим, однако приобрести его достаточно сложно, такого же мнения придерживаются 41,8% респондентов, живущих в мегаполисах и 39,1% респондентов, живущих в других городах.

49,8% участников опроса из состоятельных семей ответили, что собственное жилье необходимо. Того же мнения придерживаются 45,2% респондентов из средних слоев населения и 37,7% респондентов из малообеспеченных семей.

Как сообщили представители исследовательского института, на ответы участников также оказал влияние факт трудоустройства.

46,4% респондентов, имеющих работу считают, что собственное жилье необходимо, того же мнения придерживаются 37,7% безработных.

Кроме того, 17,9% респондентов сообщили, что необходимо приобрести собственное жилье после свадьбы, в то время как 9,3% респондентов считают, что о недвижимости стоит задуматься после появления ребенка.