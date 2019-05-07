Москва, , 09:35 — REGNUM

Улицы в Москве будут перекрыты в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

Согласно сообщению, 7 мая с 5:30 и до окончания мероприятия не будет движения на участках Тверской улицы, Охотного Ряда, Моховой улицы, Театрального проезда, Китайгородского проезда, Старой и Новой площадей, Москворецкой, Кремлёвской, Котельнической, Устьинской, Гончарной, Раушской, Садовнической набережных, а также нескольких мостах возле Кремля и улицах на острове Балчуг.

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С 10:00 до окончания мероприятия перекроют Большой Каменный мост, Триумфальную и Боровицкую площади, улицы Воздвиженку, Новый Арбат, Баррикадную, Красная Пресня, Садово-Кудринскую, Большую Садовую, Звенигородское шоссе, Новинский бульвар, улицы Мнёвники, Нижние Мнёвники, участки 1-й и 2-й Брестской улиц.

До окончания генеральной репетиции станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» работают только на вход и пересадку.

Парад Победы пройдёт в Москве 9 мая.