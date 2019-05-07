Бишкек, Киргизия, , 09:34 — REGNUM

Бишкекский городской суд досрочно освободил бывшего главу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Мурата Суталинова, приговоренного к 20 годам лишения свободы, сообщает 7 мая агентство «КирТАГ».

Городской суд отменил решение Ленинского районного суда от 15 февраля, который отклонил ходатайство об освобождении Султанова по состоянию здоровья. Бывший глава ГКНБ был освобожден в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе специальная комиссия подтвердила наличие у Мурата Суталинова неизлечимого онкологического заболевания.

24 июня 2014 года в Киргизии завершились слушания по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Суд признал Суталинова виновным в соучастии в убийстве и в организации покушения на убийство, после чего приговорил его к 20 годам лишения свободы.