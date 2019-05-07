Жители Якутии обнаружили ещё одну опасную детскую площадку

Якутск, , 09:29 — REGNUM В городе Олёкминск в Якутии жители стараются не пускать детей на новую спортплощадку, конструкции которой закреплены ненадёжно. Объект вводился в эксплуатацию в октябре 2018 года, когда земля уже замёрзла, и теперь металлические турники стоят криво, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали ИА SAKHAPRESS, местные жители, на строительство площадки было потрачено около 1,2 млн руб, в эксплуатацию она была сдана в декабре 2018 года. Объект возводился по программе местных инициатив. То, что металлические конструкции закреплены ненадежно, стало ясно весной.

Горожане считают, что конструкции могут рухнуть в любой момент, а потому запрещают детям посещать эту спортивную площадку. По мнению жителей Олёкминска, опасные металлические конструкции необходимо демонтировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая восьмилетний школьник получил несовместимые с жизнью травмы на детской спортивной площадке детского сада в Якутске. На ребёнка упала стойка баскетбольного кольца. Погибший мальчик играл в выходной день на площадке детского сада вместе со сверстниками.