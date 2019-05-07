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На границе Украины и Польши скопилось около 700 автомобилей

Общество

На других участках западной границы Украины проблем нет

Киев, 7 мая 2019, 09:26 — REGNUM  На пунктах пропуска между Украиной и Польшей выстроились большие очереди из сотен автомобилей. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

На семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях скопилось в общей сложности около 700 автомобилей.

Пограничники отмечают, что очередей на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на границе скопилось около 300 автомобилей. Такой наплыв желающих покинуть Украину объясняется тем, что трудовые мигранты после майских праздников возвращаются на свои рабочие места.

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