На границе Украины и Польши скопилось около 700 автомобилей

Киев, , 09:26 — REGNUM На пунктах пропуска между Украиной и Польшей выстроились большие очереди из сотен автомобилей. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

На семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях скопилось в общей сложности около 700 автомобилей.

Пограничники отмечают, что очередей на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на границе скопилось около 300 автомобилей. Такой наплыв желающих покинуть Украину объясняется тем, что трудовые мигранты после майских праздников возвращаются на свои рабочие места.

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