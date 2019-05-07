В Курганской области запретят тратить детские пособия на алкоголь

Курган, , 09:22 — REGNUM В Курганской области намереваются разработать механизм, по которому малоимущие семьи смогут тратить социальное пособие только на детей. А именно, предлагается перечислять выплаты на детей на специальную карту, с которой нельзя будет рассчитаться за приобретение алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Правительство Курганской области и ПАО Банк ВТБ на данный момент отрабатывают нормативно-правовую базу в этом направлении.

«Если мы тратим серьезные деньги на поддержку малоимущих семей, то детские деньги должны идти на детей. Надеюсь, что мы получим поддержку депутатского корпуса, потому что вопрос очень важный», — прокомментировал инициативу врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Отметим, что 6 мая 2019 года утверждено соглашение между Министерством труда и социальной защиты России и правительством Курганской области о предоставлении региону субсидий в объеме 856,3 млн рублей на ежемесячную денежную выплату малоимущим семьям при рождении, усыновлении третьего и последующих детей. Данная мера социальной поддержки предназначена для 7,3 тыс. юных курганцев. Размер выплаты на сегодня составляет 10 289 рублей.