Скандально известный завод по откачке байкальской воды хотят достроить

р.п. Култук, Иркутская область, , 09:26 — REGNUM Граждане КНР, интересы которых представляет компания «АкваСиб» с 99-процентным китайским участием, не собираются отказываться от планов по строительству завода по откачке байкальской воды в посёлке Култук. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на юриста Алексея Азарова. Он сообщил, что компания будет обжаловать решение Кировского районного суда о незаконности положительного заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство завода.

По словам Алексея Азарова, соответствующая апелляционная жалоба, поданная в апреле, уже принята Иркутским областным судом. Он также подчеркнул, что запуск первой очереди завода сдвинулся на поздний срок.

Напомним, широкий общественный резонанс проект строительства завода по производству бутилированной воды получил в начале 2019 года, когда компания «АкваСиб» ударными темпами начала монтировать водовод и рыть траншеи по уникальным Таловским болотам — месту зимовки и гнездованию редких птиц.

Вкладывая 1,4 млрд рублей инвестиций и обещая создать 140 рабочих мест, компания «АкваСиб» рассчитывала получить поддержку федерального и регионального министерств экономического развития. В середине марта строительство завода решением Кировского районного суда Иркутска было приостановлено, а 27 марта та же инстанция удовлетворила ходатайство Западно-Байкальского межрайонного прокурора и признала незаконным положительное заключение экологической экспертизы по строительству завода в Култуке.

Уже 29 марта в Култуке побывали депутаты Госдумы РФ, входящие в комитет по экологии и охране окружающей среды. Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил тогда, что самый главный вопрос, который сейчас стоит по этой скандальной стройке, — демонтаж сооружений.

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Однако кандидат биологических наук, иркутский учёный-орнитолог Виталий Рябцев полагает, что чиновники готовят новое заключение на строительство скандального завода, а значит борьба за сохранение уникальной природной территории ещё не окончена.

«Помните заявление председателя Комитета государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Владимира Бурматова, сделанное в Култуке 29 марта? Недостроенное — демонтировать, участок — рекультивировать. Всем следующем заводам этой «болотной серии» — отказывать в строительстве. Таких слов и ждала от него общественность, борющаяся с незаконным строительством.

А вот что происходит сейчас: «Росприроднадзор получит результаты экологической экспертизы предприятий по розливу воды на озере Байкал до конца мая, сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова. Ведомство изучает документы трех заводов, один из них — «АкваСиб». То есть, ударными темпами готовится новое заключение экологической экспертизы. Наверняка в этот раз уже не забудут упомянуть про болото с его птицами и растениями. Пропишут теперь и рекультивацию (чего вообще не было в первом варианте). Бумага — она все стерпит. А вот реальные болота почти наверняка — нет», — отметил учёный, комментируя тему в одной из групп, посвящённых сохранению Байкала в Facebook.

По словам Виталия Рябцева, не приходится сомневаться в том, что Росприроднадзор выдаст китайской фирме новое разрешение на строительство завода.

«Значит громкие заявления высоких чиновников можно забыть (сами они уже давно их забыли) и готовиться к новому «раунду» борьбы. Незаконность махинаций с земельными участками — превращение ценной природной территории в «земли поселений» и «промышленную зону», сделки по продаже/аренде — похоже, так и не будет принята в расчет. Для Байкала подобные случаи обращения с земельными участками исчисляются тысячами. У прокуратуры, вероятно, не будет формальных оснований оспорить результаты новой экспертизы. И останется нам только борьба в ходе общественных слушаниях», — заключил Виталий Рябцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года стало известно, что вопреки мнению сторонников строительства завода, Таловские болота уже заселили первые перелётные птицы, в том числе и «краснокнижные».

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