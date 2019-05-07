Новосибирская делегация отправилась в Севастополь на День Победы

Новосибирск, , 09:05 — REGNUM Официальная делегация Новосибирской области с сегодняшнего дня, 7 мая, находится в Севастополе, где пробудет три дня — до 10 мая. Новосибирцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и 75-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В составе делегации три человека, в том числе дочь Степана Ушакова, погибшего в апреле 1944 года в деревне Ашхадан Крымской области, ветеран труда, член Новосибирской областной общественной ветеранской организации «Дети войны» Дина Яковлева и племянник партизанки Александры Плотниковой, погибшей от рук фашистских захватчиков в Керчи в 1944 году, представитель министерства региональной политики области Юрий Филатов.

Новосибирцы намерены побывать на торжественном собрании и праздничном концерте, военном параде, принять участие в возложении цветов и венков к обелиску Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора», посетить корабли Черноморского флота.

Кроме того представители администрации Сузунского района Новосибирской области передали делегатам землю из с. Шайдурово, где родился защитник Крыма, Герой Советского Союза Григорий Выглазов. 14 апреля исполнилось 100 лет со дня его рождения. Новосибирская делегация передатст землю и архивные документы в дар музею территории Крыма, при освобождении которой в 1944 году погиб Григорий Выглазов.

Отметим, представители Новосибирской области регулярно выезжают в другие регионы для участия в мероприятия, посвящённых юбилеям крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В 2018 году официальные делегации региона побывали в Волгограде, Курске, Севске, в текущем году — в Санкт-Петербурге. Финансовые средства на поездки предоставляются счёт средств госпрограммы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области».