Москва, , 09:05 — REGNUM

По-летнему тёплая погода пока не покидает Московский регион. Сегодня, 7 мая, в столице синоптики прогнозируют переменную облачность, однако осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тёплой воздушной массе. Воздух прогреется до +24…+26 °С.

Ветер южный будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм ртутного столба.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже завтра, 8 мая, с запада к региону приблизится атмосферный фронт с волнами. Он принесёт дожди и грозы, во время которых южный с переходом на северный ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду. Максимальная температура в Москве составит +21…+23 °C, в Подмосковье — +21…+26 °C.