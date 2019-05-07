Миллионы жителей Германии не умеют правильно писать и читать — исследование

Берлин, , 09:08 — REGNUM Даже простой текст на немецком языке является непреодолимым препятствием для миллионов жителей Германии. И в эту статистику попали не только мигранты, передает немецкий канал n-tv 7 мая.

Как показало исследование LEO 2018, финансируемое министерством образования ФРГ, 6,2 млн взрослых жителей страны не умеют правильно писать и испытывают проблемы с чтением. Для 52,6% из них (почти 3,7 млн) немецкий язык является родным.

7,3% носителей языка имеют крайне низкие навыки чтения и письма. Такие же навыки демонстрируют 42,6% тех, для кого немецкий не является родным. В эту категорию входят люди, которые могут читать и писать отдельные короткие предложения, но не в состоянии понять даже короткий текст.

В 2011 году проблемы с чтением и письмом демонстрировали 7,5 млн жителей Германии. По официальным данным на декабрь 2018 года, всего в стране проживают около 83 млн человек.