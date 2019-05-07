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Фонд имени Кадырова раздал малоимущим 30 тыс. продуктовых наборов

Общество

С благотворительной акции начался в Чечне месяц Рамадан

Грозный, 7 мая 2019, 08:57 — REGNUM  В Чечне начало священного месяца Рамадан отметили крупной благотворительной акцией. Малоимущим жителям республики 6 мая были розданы более 30 тысяч продуктовых наборов с мясом птицы, мёдом, сахаром, мукой и рисом. Организовала благое дело глава Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова. Об на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, работа сотрудников Фонда и администраций районов по распределению помощи была начала с самого утра, чтобы успеть к вечернему разговению. Это не последняя акция, которая будет проведена в священный месяц Рамдан, отметил чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года в Чечне прошла благотворительная акция, посвященная благословенной ночи Бараат, когда мусульмане просят милости у Аллаха и прощения. Было роздано 10 000 продовольственных наборов и 10 млн рублей нуждающимся гражданам, в том числе малоимущим, больным, сиротам.

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Благотворительность
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