Преференции за взятки: у бизнесменов Махачкалы вымогают деньги

Махачкала, , 09:11 — REGNUM Глава города Махачкалы Салман Дадаев предостерёг представителей бизнес-сообщества от дачи взяток. Градоначальник заявил, что неизвестные лица от его имени или от имени сотрудников мэрии обещают предпринимателям преференции за те или иные вознаграждения.

«До меня доходит информация, что к представителям бизнес-сообщества от моего имени обращаются с требованием оплатить какую-то сумму, внести какие-то средства на те или иные счета, или оказать какую-то иную поддержку для того, чтобы предоставить вам преференции. Так вот, <…> ни я, ни мои представители, ни мои помощники и заместители никакого отношения к этому не имеем», — сказал Дадаев в своём видеообращении.

Градоначальник попросил бизнесменов не только воздерживаться от дачи взяток, но и в обязательном порядке о таких обращениях информировать его, чтобы можно было принять своевременные меры.

«Дойти до каждого кафе, до каждой стройки у меня нет возможности, для этого у меня есть определённый штат и аппарат. Но если с их стороны или со стороны лиц, которые, прикрываясь статусом работника администрации, возникают такие предложения, не соответствующие закону, я вас убедительно прошу — доведите, пожалуйста, эту информацию до меня лично или через страницы в соцсетях, чтобы я мог пресечь», — резюмировал мэр столицы Дагестана.

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Напомним, Салман Дадаев был избран главой Махачкалы 31 января 2019 года. Спустя несколько дней в ходе встречи с активом города новый мэр обратился к подчинённым с призывом «преодолеть внутреннее сопротивление» и быть готовым к тому, что «придётся много работать».

Градоначальник также заверил махачкалинцев, что «никаких денег никто ни с кого собирать не будет», и предостерёг сотрудников мэрии от коррупционных проявлений. Тех же, кто решится бросить тень на его имя, Дадаев пообещал привлечь к ответственности.