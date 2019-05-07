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В Казахстане полиция изъяла около 1 тонны рыбы осетровых пород

Общество

Сотрудники природоохранной полиции обнаружили и изъяли 224 рыбы общим весом 971 кг

Нур-Султан, 7 мая 2019, 08:58 — REGNUM  Рыбу осетровых пород общим весом около 1 тонны обнаружили полицейские в одном из жилых домов села Саин Шапагатов в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции.

Сотрудники природоохранной полиции обнаружили и изъяли 224 рыбы общим весом 971 кг. Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года природоохранная полиция Казахстана арестовала инспекторов «Охотзоопрома» министерства сельского хозяйства республики по подозрению в незаконном массовом отстреле сайгаков.

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