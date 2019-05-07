Сеул, Южная Корея, , 09:02 — REGNUM

Samsung Life Insurance проведет «Первый национальный фестиваль по настольному теннису». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

С переходом на 52-часовую рабочую неделю, все больше жителей страны стали уделять внимание спорту, в частности настольному теннису.

Известно, что данный фестиваль пройдет только среди представителей разных клубов настольного тенниса.

Все игры фестиваля пройдут в период с июня по июль 2019 года в четырех городах страны, в таких как Сеул, Пусан, Тэджон и Сувон.

Все матчи будут организованы местными ассоциациями настольного тенниса при поддержке Корейской ассоциации настольного тенниса.

Призовой фонд фестиваля составит 50 млн вон (~$43 тыс.).