На Среднем Урале возбудили дело против «мусорного оператора»

Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы открыло дело на оператора по работе с мусором «Спецавтобаза» (обслуживает восточный округ Свердловской области, включая Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

«Мусорный оператор» подозревается в нарушении правил при проведении трёх аукционов, где выбирались подрядчики на сбор и перевозку мусора. «Спецавтобаза» могла скрыть информацию о торгах на электронной площадке, опубликовав документацию по аукциону в рубрике торгов по федеральному закону №223, а не по закону №44. Это могло уменьшить количество участников, знающих о торгах, так как выбранная рубрика предназначалась для информации о закупках лишь отдельными видами юридических лиц.

Победителем во всех трёх случаях стала компания «Транссервис», которая и была единственным участником торгов.

УФАС также смутило, что подрядчик производит транспортировку мусора за 426 рублей за кубометр, тогда как у коллеги «Спецавтобазы», компании «Рифей за такую услугу берут 317 рублей.

Напомним, в апреле 2019 года Свердловский областной суд отказал «Спецавтобазе» в увеличении тарифа на работу с мусором. Компания пыталась обосновать удорожание услуги тем, что в тариф не был включён ряд «неучтённых» расходов.

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