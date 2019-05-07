Facebook обучает искусственный интеллект на личных сообщениях пользователей

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Стало известно, что тысячи сотрудников Facebook по всему миру имеют возможность просматривать сообщения пользователей. Об этом 6 мая сообщил портал Engadget.

В компании сообщили журналистам, что эта информация используется для обучения искусственного интеллекта, разработки новых функций и увеличения доходов от рекламы. Однако поскольку сотрудники Facebook имеют возможность просматривать публичные и личные сообщения пользователей на их страницах, некоторые склонны считать такие действия нарушением конфиденциальности.

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Ранее стало известно, что в течение года 260 сотрудников Facebook, работающих в офисе, расположенном в Хайдарабаде (Индия), проанализировали около миллиона постов пользователей соцсети, опубликованных с 2014 года. Они рассказали журналистам, что имеют доступ к текстовым обновлениям статуса, видео, фотографиям и сторис в Facebook и Instagram, в том числе закрытым от широкой публики. Издание отмечает, что компания имеет около 200 аналогичных проектов по всему миру.

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