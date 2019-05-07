Три жительницы Ингушетии выехали в Сирию для участия в бандформированиях

Магас, , 08:29 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жительниц. Их подозревают в участии в деятельности террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, молодые женщины в возрасте 19, 22 и 27 лет выехали в Сирию в разное время — в ноябре 2014 года и в мае 2016 года для вступления в ряды незаконной террористической организации, воюющей против правительственных войск. Они добровольно выполняют функции по оказанию пособнической помощи боевикам.

Имеются сведения, что до сих пор женщины не предприняли меры к добровольному прекращению своего участия в международной террористической организации. В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, на войну в Сирию в разные годы выехали почти три тысячи уроженцев Северного Кавказа. Об этом в мае 2018 года заявил заместитель главы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Большая часть из них — выходцы из Дагестана, Чечни и Ингушетии.

В ноябре 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказал мнение, что ингушские женщины, выехавшие в Сирию, должны понести ответственность за пособничество террористам, так как многие из них сами были инициаторами выезда в зону военных конфликтов, а вовсе не по принуждению мужей отправились в Сирию.

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