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В Свердловской области собака насмерть загрызла мужчину

Общество

Собака является домашней. Её владельцу предстоит отвечать

В Свердловской области собака насмерть загрызла мужчину
State Farm
Собака

Талица, Свердловская область, 7 мая 2019, 08:27 — REGNUM  В Талицком районе Свердловской области собака загрызла мужчину 1985 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Трагедия произошла в одном из посёлков Талицкого городского округа. Молодой человек получил серьёзные травмы и спустя некоторое время умер в больнице.

Известно, что животное является домашним. За причинение смерти по неосторожности предстоит отвечать её владельцу. Уголовное дело уже возбуждено и расследуется.

Добавим, в Свердловской области смертельный случай нападения собак на людей далеко не первый. Резонансным стало нападение двух псов на семилетнюю девочку. Это произошло в феврале 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района. От укусов собак девочка погибла. Владельцы животных спустя некоторое время были осуждены.

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Подобные трагедии происходят по всей России. В Томске две домашние собаки убили месячную девочку, а в Чувашии две другие домашние собаки насмерть загрызли пенсионерку

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Нападения собак на людей
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