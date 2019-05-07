Вторник, 7 Мая 2019 года
09:27:42 МСК

МВД Казахстана перешло на усиленный режим работы

Общество

Увеличена плотность нарядов на улицах и в общественных местах

Нур-Султан, 7 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Личный состав органов внутренних дел в Казахстане переведен на усиленный вариант несения службы, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

В ведомстве уточнили, что увеличена плотность нарядов на улицах и в общественных местах. Кроме того, особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний граждан.

В министерстве порекомендовали участникам дорожного движения заранее планировать маршруты проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая жители Казахстана отмечают День защитника Отечества, который приурочен к подписанию указа о создании Вооруженных сил. Документ был подписан бывшим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым 7 мая 1992 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане отмечают День защитника Отечества

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика преступлений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить