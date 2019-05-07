МВД Казахстана перешло на усиленный режим работы

Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Личный состав органов внутренних дел в Казахстане переведен на усиленный вариант несения службы, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

В ведомстве уточнили, что увеличена плотность нарядов на улицах и в общественных местах. Кроме того, особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний граждан.

В министерстве порекомендовали участникам дорожного движения заранее планировать маршруты проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая жители Казахстана отмечают День защитника Отечества, который приурочен к подписанию указа о создании Вооруженных сил. Документ был подписан бывшим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым 7 мая 1992 года.

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