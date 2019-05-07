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Минобороны РФ рассекретило документы к годовщине освобождения Севастополя

Общество

Среди документов — уникальная фотохроника

Минобороны РФ рассекретило документы к годовщине освобождения Севастополя
Морской пехотинец устанавливает советский военно-морской флаг в освобожденном Севастополе

Москва, 7 мая 2019, 08:09 — REGNUM  Министерство обороны РФ открыло на своем сайте новый раздел с архивными документами по случаю 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Так, среди документов — уникальная фотохроника с результатами боевой работы лётчиков восьмой воздушной армии и моряков Черноморского флота, которые только за один месяц потопили 23 фашистских корабля.

Также на сайте оборонного ведомства опубликованы показания пленного немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера, где имеются описания настроений в германских войсках и победного штурма бойцами Красной Армии Сапун-горы.

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