133 населённых пункта Якутии попадают под угрозу затопления: МЧС

Якутск, , 08:07 — REGNUM В Якутии начался паводок, и это стало поводом для посещения республиканского города Ленск министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики, совместно с главой региона Айсеном Николаевым он провёл координационное совещание по готовности к прохождению паводка в республике.

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По словам Евгения Зиничева, пока весеннее половодье в Якутии проходит в соответствии с прогнозом, и подтопленных населённых пунктов нет.

«Для безаварийного пропуска паводковых вод на реках республики завершен комплекс превентивных мероприятий. На реках Лена, Алдан и Татта организована работа трёх оперативных групп Главного управления МЧС России по Якутии. Всего спланировано убытие 9 оперативных групп ведомства», — отметил глава федерального министерства по чрезвычайным ситуациям.

По информации правительства региона, в уточнённом реестре поселений, которые могут быть затоплены во время паводка или обильных дождей, находится 133 населённых пункта в 24 районах республики. Что касается периода прохождения льда по рекам Якутии, то для работы по ликвидации затороопасных участков и эвакуации людей из зон подтопления создана группировка сил из 16,5 тыс. человек. Кроме того, подготовлены более 2 тыс. единиц техники, 135 плавсредств и 15 воздушных судов. Помимо этого, для мониторинга паводковой ситуации на реках республики будут привлечены 2 комплекса беспилотных летательных аппаратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, период освобождения рек ото льда снова будет в регионе непростым, констатировал его глава Айсен Николаев во время своего выступления с отчётом перед депутатами Госсобрания республики.

«Этой весной на территории республики также прогнозируется непростая паводковая ситуация. По моему поручению правительство работает в режиме мобилизации, жёсткого контроля ситуации вместе с главами муниципальных образований, руководителями ресурсообеспечивающих организаций, силовыми структурами, а также МЧС. В таком же режиме превентивного контроля организуется у нас также работа с приближением пожароопасного периода», — сказал Айсен Николаев.