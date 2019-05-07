Вторник, 7 Мая 2019 года
08:04:50 МСК

Часть техники для парада Победы в Чебоксарах вышла из строя

Общество

Причина — плохие условия хранения. Военный комиссар предложил создать музей для хранения вооружения и военной техники из «парадного расчёта»

Часть техники для парада Победы в Чебоксарах вышла из строя
Иллюстрация: ИА REGNUM
9 мая 2018 год, Чебоксары. Перед парадом Победы

Чебоксары, 7 мая 2019, 07:55 — REGNUM  Военный комиссар Чувашии Александр Мокрушин предложил создать в Чебоксарах музей для хранения военной техники, которая используется для парада Победы. На оргкомитете по подготовке к празднику он отметил, что из-за плохих условий хранения часть транспортных средств вышла из строя, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

В столице Чувашии сегодня, 7 мая, на Красной площади пройдёт генеральная репетиция парада Победы — по главной площади пройдут сводный полк подразделений Чебоксарского гарнизона и военная техника. Всего в прохождении, по данным военкома, планируется задействовать 80 единиц вооружения и военной техники, а также порядка 1 255 человек. Это воспитанники детской полицейской академии и кадетских школ города, военнослужащие, представители силовых министерств и ведомств, сотрудники спецподразделений.

Александр Мокрушин обратил внимание членов правительства на то, что из-за плохих условий хранения несколько автомобилей вышло из строя. В этой связи военный комиссар Чувашии предложил рассмотреть вопрос создания музея, где будет храниться вооружение и военная техника, задействованная в параде.

Кроме того, от имени ветеранов и населения было озвучено пожелание дополнить парад коротким театрализованным представлением.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить