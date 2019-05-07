На водоснабжение сёл Северо-Казахстанской области выделят $24 млн

Петропавловск, Казахстан, , 07:53 — REGNUM На обеспечение водой жителей Северо-Казахстанской области в 2019 году планируется направить 9,1 млрд тенге ($24 млн), что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата (администрации).

В 2019 году к центральному водоснабжению планируется подключить 32 села. В рамках программы «Ауыл — ел бесiгi» («Село — колыбель страны») планируется подвести разводящие сети на улицах 27 сёл.

По словам акима (главы) Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, 72% частного сектора в Петропавловске не подключено к центральному водоснабжению. В настоящее время стоимость подключения жителей города к водоснабжению составляет 200−500 тыс. тенге ($526−1316).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель председателя правительства Казахстана Женис Касымбек заявил, что в рамках программы «Ауыл — ел бесiгi» на модернизацию районных центров в республике до 2021 года планируется выделить 90 млрд тенге ($236 млн).

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