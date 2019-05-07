Граждане России называли самых ценных партнеров страны

Москва, , 07:49 — REGNUM Самыми важными для сотрудничества партнерами граждане России считают Китай (47%), Белоруссия (30%) и США (27%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В настоящее время у России сложились наиболее близкие, дружественные отношения с Белоруссией (58%), Китаем (51%) и Казахстаном (49%).

Наихудшие, недружественные отношения у России сложились с США (71%), Украиной (66%) и Великобританией (34%)

Больше всего общего у жителей России с белорусами (так считают 63% опрошенных), казахами (39%) и китайцами (19%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 21 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России, если бы представилась возможность бесплатно выехать за границу, больше всего хотели бы побывать в Италии (35%), Франции (32%) и Германии (29%).

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