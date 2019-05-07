В ТюмГУ разрабатывают приложение для диалога с растениями

Тюмень, , 07:29 — REGNUM Игровое мобильное приложение и устройство контроля состояния растения разрабатывают студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом 7 мая сообщает пресс-служба вуза.

Система получила название «CACTUS». По словам разработчиков, она позволит наладить эмоциональный контакт и постоянное взаимодействие между растением и его хозяином.

«Своей целевой аудиторией мы считаем прежде родителей, которые хотят привить детям чувство ответственности. Кроме того, разработка будет интересна «миллениалам» — людям, родившимся после 1981 года и глубоко вовлечённым в цифровые технологии», — сообщил студент Школы перспективных исследований ТюмГУ Илья Чирков.

В набор для начала работы входят горшок, семя, земля, устройство и QR-код растения. После посадки и сканирования данных в приложении появится инструкция по уходу и «диалог» с растением. Например, оно сможет присылать сигналы о том, что земля засохла и ее необходимо полить.

Отмечается, что проект стал лучшим в направлении «ИнфоТех» на прошедшем в Тюмени 48-часовом марафоне «Makerthon».

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