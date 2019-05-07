В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 82 заболевания корью

Уральск, Казахстан, , 07:22 — REGNUM По состоянию на 6 мая в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 82 случая заболевания корью. Об этом заявил заместитель руководителя регионального департамента охраны общественного здоровья Нурылбек Мустаев, сообщает издание «Мой город».

По его словам, в городе Уральске зарегистрировано 54 случая заболевания корью. Для стабилизации ситуации в регионе проводится вакцинация детей в возрасте от 9 до 10 месяцев, а также медицинских работников в возрасте до 40 лет.

В департаменте добавили, что в апреле 2019 года в Западно-Казахстанской области было привито 2074 ребенка, вакцинировано 1550 медработников и 108 контактных лиц в очагах кори.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2018 года по март 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 5347 случаев кори, в том числе 3899 случаев заболевания среди детей (73%).

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