Пермь, Пермский край, , 07:08 — REGNUM

В Перми главный врач ГБУЗ ПК «Медико-санитарная часть № 6» привлечен к ответственности за нарушение сроков оплаты контрактов. Мировой судья вынес постановление об административном наказании в виде дисквалификации медика на один год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация МСЧ № 6 в 2018 году нарушала 30-дневный срок оплаты исполненных контрактов и договоров на поставку лекарств. Часть договоров до сих пор остаётся неоплаченной.

По данным надзорного ведомства, главврач ранее уже привлекался к административной ответственности также за нарушение прав подрядчиков и поставщиков. В 2017 году медика оштрафовали.