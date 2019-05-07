«Telegram не забыли»: о запрете на анонимность мессенджеров

Барнаул, , 07:05 — REGNUM Доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков полагает, что инициаторы новых требований к проверке пользователей мессенджеров не совсем хорошо представляют себе предмет, который собираются регулировать при помощи вступивших в силу правил, обязывающих администраторов мессенджеров идентифицировать пользователей по номерам сотового телефона. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, учёный выразил сомнение, что данное новшество решит задачу, ради которой оно введено — создание безопасной коммуникационной среды.

Вместе с тем, Алексей Ушаков высказал опасение, чтоесли всё-таки найдутся эффективные методы борьбы Telegram, не исключено установление полного контролянад информацией в сети.

«Авторы инициативы о запрете на анонимность мессенджеров не совсем хорошо представляют себе предмет, который собираются регулировать. Как мне кажется, они думают, что месседжер это нечто материальное, похожее на то, что они уже привыкли видеть в своей жизни, не связанной с информационными технологиями, что можно как-то визуализировать «месседжер», определить его границы. На самом деле это не так. Месседжер — это программный код. Сервера — не месседжер. Сегодня он здесь, завтра там», — пояснил Доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков.

По его словам, определенную стабильность и материальность месседжеру придает сообщество пользователей.

«Если не хочешь их потерять, то приходится искусственно ограничивать его гибкость и нематериальность. Появляется четкий адрес, четкие инструкции, твердые регламенты, неизменные способы распространения программных клиентов. И с такими месседжерами, точнее их владельцами, государство может взаимодействовать. Что-то требовать, пытаться регулировать. Так как они слишком инерционны, чтобы уклониться, они привязаны к своим пользователям, и могут не хотеть их потерять. Соответственно, если нежелание потерять пользователей будет достаточно сильным, а государство продемонстрирует, что может обеспечить эту потерю, то владельцы месседжеров с большой клиентской базой могут пойти на сотрудничество. Тем более, что они и сами, без подсказки, по прагматическим соображениям, уже ввели привязку к телефонному номеру», — отметил учёный.

С другой стороны, Алексей Ушаков напомнил, что Telegram до сих пор работает, а это значит, что если какой-то крупный месседжер международного уровня решит отказаться от выполнения требований этого закона, то при желании он вполне сможет обеспечить бесперебойную работу своего сервиса.

«И это станет, в конце концов, началом общего ужесточения контроля в рунете, основанного на использовании технических инструментов. Мне кажется, что Telegram не забыли, и сейчас идет тихая работа по изучению методов борьбы с ним. Если их найдут, то они будут применяться против всех подобных сервисов. Это может привести к полному контролю над информацией в сети. Что было бы неприятным и вредным.

А самое главное, что это постановление, на мой взгляд, не решает задачу ради которой оно принималось. С этого я начинал — месседжер это программный код. Контролировать можно только крупные сервисы. Между тем, написать новый месседжер совсем не сложно. Сложно сформировать клиентскую базу и обеспечивать ее сопровождение», — пояснил Алексей Ушаков.

Поэтому он полагает, что какие-нибудь нелегальные преступные группировки вполне могут создать средство телекоммуникации для узкого круга.

«И как в этом мессенджере будут регистрироваться новые пользователи — с инфикацией номера или без неё — будет определять этот узкий круг. А чтобы его выявить, потребуется проводить традиционные расследования, собирать доказательства. То есть то, что можно было бы делать и для WhatsApp. Получается, что новые правила идентификации затронут крупные месседжеры и рядовых граждан, но у них нет инструментов влияния на мелкие месседжеры и преступные сообщества», — заключил учёный Алексей Ушаков.

Напомним, правила, обязывающие администраторов мессенджеров идентифицировать пользователей по номерам сотового телефона, вступили в силу 5 мая 2019 года. Согласно соответствующему постановлению, подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым ещё 6 ноября 2018 года, при подключении к сервису мгновенного обмена сообщениями, администрация мессенджера должна направить оператору сотовой связи запрос о наличии в базе данных сведений о номере сотового телефона пользователя. Если такого номера не окажется, то администрация мессендежра обязана заблокировать возможность передачи сообщений через свой сервис.

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