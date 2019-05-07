Из Иркутска в Приамурье: достойное предложение для специалиста

Благовещенск, , 07:33 — REGNUM Михаил Шувалов переехал из Иркутска в приамурский Белогорск, получив здесь предложение о работе на маслоэкстракционном заводе «Амурский». Специалист по контрольно-измерительному оборудованию с энтузиазмом включился в реализацию грандиозного проекта. О своём решении он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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В течение года «МЭЗ «Амурский» вело самостоятельный поиск кандидатов в области автоматических систем, но уровень специалистов местного рынка не соответствовал требованиям к профессиональным компетенциям. Предприятие готово было рассматривать кандидатуры как с Дальнего Востока, так и из других регионов Российской Федерации. Для закрытия вакансии представители компании обратились в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Специалисты АРЧК ДВ представили в «МЭЗ «Амурский» резюме Михаила Шувалова из Иркутска. Профессиональный опыт кандидата и высокая мотивация были высоко оценены руководством компании, принявшим решение о приёме на работу и обязательствах по расходам на переезд и аренду квартиры.

«В Иркутске все достойные предложения были связаны с работой вахтовым методом, но для меня и моей семьи это было не приемлемо. Предложение из Белогорска показалось мне привлекательным, и решение было принято в пользу «МЭЗ «Амурский», куда мы с семьёй и приехали в начале этого года», — рассказал Михаил Шувалов.

Отдельное место в купе для мейн-куна, билеты для всей семьи и провоз багажа — дальневосточные предприятия, на которые устраиваются работники из других регионов, компенсируют все затраты на переезд. Всего при содействии АРЧК на дальневосточные предприятия трудоустроено 15 269 человек. С начала 2019 года — 919 чел. трудоустроено, из них 9% (83 чел.) переехавшие из недальневосточных регионов.

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«Работаю начальником участка КИП, по своей основной специальности. Нагрузка очень высокая, так как предприятие находится в процессе строительства: ещё предстоит запустить и ввести в эксплуатацию несколько новых производственных направлений. Например, скоро мы будем выпускать соевый изолят — в России этот продукт не делает никто, технология его производства ещё не освоена, и мы будем первыми», — рассказал собеседник.

Михаил уверен: за заводом большое будущее, да и город понравился. Уже здесь, в Белогорске, в семье родилась дочь. О социальном климате, царящем в городе, Михаил рассказал с уважением и удивлением.

«Здесь я не встретил недопонимания со стороны государственных органов: в любой организации я встречаю приветливых людей, которые выслушают и помогут. Очень меня удивило отсутствие очередей при регистрации автомобиля, да и лишних вопросов никто не задавал, сделали всё быстро, без привычной нервотрепки, какую я встречал в родном городе. В общем, думаю здесь остаться, мне здесь нравится», — подвел итог Михаил Шувалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Максим Никонов переехал из Астрахани в Большой Камень Приморского края руководить проектом по строительству судна водоизмещением 114 тыс. тонн на судоверфи «Звезда». Такое судно здесь строится не одно. В портфеле заказов ССК «Звезда» крупногабаритных судов уже несколько десятков: танкеры, газовозы, контейнеровозы и ледоколы. Под судостроительный проект выстраивается и соответствующая инфраструктура: здесь возводится шесть новых микрорайонов, которые примут семьи семи тысяч работников, трудоустройство которых ожидается в течение ближайших лет.