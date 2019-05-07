В Омской области прошёл автопробег «Дорогами «Бессмертного полка»

Омск, , 06:51 — REGNUM В Омской области участниками международного автопробега «Дорогами «Бессмертного полка» стали более 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Автопробег стартовал 2 мая с площади у памятника труженикам тыла в Омске. Колонна состояла из 13-ти машин, преодолевших маршрут Омск — Таврический — Павлоградский — Русско-Полянский районы — село Ленино Иртышского района Павлодарской области (Казахстан). В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, поисковики, члены патриотических организаций, молодежных и волонтерских объединений, в том числе из Казахстана. В каждом районе участники автопробега возлагали венки к памятникам и обелискам.

На границе Омской области и Казахстана — в финальной точке автопробега — развернули увеличенную копию Знамени Победы. Представителям Казахстана передали копию флага «Бессмертного полка».

Как отметила руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Омской области Галина Кудря, автопробег был «прекрасно организован».

«Самый трогательный момент — это встреча делегаций на границах двух государств. Мы говорили о том, что наши страны — Россию и Казахстан — связывает общая история. Вместе с представителями казахстанской делегации на границе развернули копию боевого Знамени Победы, вместе спели песню «День Победы», — рассказала Кудря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, планируется, что 9 мая 2019 года в Омске в шествии «Бессмертного полка» примут участие около 7 тысяч человек. Протяжённость маршрута «Бессмертного полка» в столице региона в этом году составит 5 километров.

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