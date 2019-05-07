Велосипедное движение на набережной Камы в Перми: быть или не быть?

Пермь, , 06:57 — REGNUM В Перми на набережной Камы не предусматривается велосипедная дорожка. Тема развития велодвижения в этой зоне вызвала активную дискуссию. На своей странице в соцсети депутат Госдумы и бывший глава Перми Игорь Сапко заявил:

«Крайне удивлён был революционным решением городской администрации Перми по запрету для велосообщества передвигаться по набережной Камы. Может прежде, чем запрещать что-то, предложить альтернативу? Подготовил официальное обращение в адрес главы города Дмитрия Самойлова».

В письме, адресованном градоначальнику, депутат отметил, что считает преждевременным решении о закрытии велосипедного движения вдоль набережной Камы. Он попросил рассмотреть возможность оборудования велосипедной дорожки на набережной и открытия в будние дни.

Сапко также обратил внимание на то, что в городе значительно выросло число велосипедистов, однако велоинфраструктура не развивается. Одновременно он сделал акцент на обеспечении безопасности и комфорта окружающих.

Эту тему подхватили пользователи соцсети. Ряд комментаторов указывал на популярность набережной у населения и велосипедистам там нет места. Один из пермяков заметил, что «и для людей похоже нет пространства, может запретить пешеходное движение?». Народ возмущается поведение велосипедистов, которые позволяют игнорировать пешеходов.

«Удивительно резкая реакция от многих из комментаторов. Я сам много передвигаюсь на велосипеде, в том числе выезжал и на набережную, могу сказать, что мне там было неудобно как велосипедисту, потому я спешивался и вёл его рядом с собой. Никакой проблемы в данной ситуации я не вижу. Согласен, что полный запрет — это наверное слишком радикальная мера, достаточно было бы ограничить движение в выходные дни и по вечерам», — оставил запись Александр К.

Он также заметил, что ширина набережной не позволит сделать там полноценные велодорожки, попытка вместить их на текущей территории создаст тесноту и для пешеходов, и для велосипедистов, в итоге проиграют все. Как вариант, можно рассмотреть вариант создания велодорожки вместо железнодорожных рельсов, которые планируется переносить. Это станет дополнительной транспортной артерией, которая свяжет районы города. Есть прекрасная практика в зимний период на месте велодорожек нарезать лыжню. Если запрещать движение, необходимо сделать удобные и безопасные велопарковки, чтобы, приехав на набережную на велосипеде, человек имел возможность спокойно оставить своё транспортное средство на время прогулки.

Игорь Сапко заявил, что будет разговаривать с главой города Дмитрием Самойловым об организации полноценных велопарковок.

На фоне спора о велодорожках и велосипедистах на набережной появился комментарий начальника информационно-аналитического управления администрации Перми Натальи Шушпановой:

«По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова уже создается рабочая группа, куда войдут все заинтересованные структуры, в том числе представители велосообщества и ГИБДД, чтобы совместно определить, как и где эффективнее развивать велоинфраструктуру в городе. И отмечу, что инициатива все-таки принадлежала ГИБДД, куда как раз поступали жалобы на поведение велосипедистов».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, 6 мая, председатель комитета по физической культуры и спорта администрации Перми Сергей Сапегин встретился с представителями крупного пермского сообщества любителей велоспорта «ВелоПермь». Спортсмены озвучили свои пожелания по развитию велоинфраструктуры в городе.

По словам чиновников, в настоящее время существующая дорожная инфраструктура не везде позволяет обустроить велодорожки. Многие выделенные велодорожки сегодня — это мера временная. Полноценное их обустройство предусматривается при реконструкции улиц, либо реконструкции их участков. В таком случае дорожки отделяются от пешеходного движения, понижаются бордюры для удобства поездки, а также устанавливаются соответствующие знаки и наносится специальная разметка.

Перспективная схема организации велоинфраструктуры в Перми будет обсуждаться с любителями велоспорта. Для этого под председательством замглавы администрации Людмилы Гаджиевой создадут рабочую группу, куда войдут представители ГИБДД, департамента дорог и транспорта, комитета по спорту, департамента культуры и велосообщества.