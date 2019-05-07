В Магаданской области могут быть введены антиалкогольные ограничения

Магадан, Магаданская область, , 06:55 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов внёс в законодательный орган региона законопроект, которым предлагаются поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Магаданской области и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Предлагаемые изменения предполагают введение ограничений количества мест и времени, в которое будет продаваться спиртное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Какие именно ограничения планируется установить, в сопроводительных документах к законопроекту не указано. Поясняется только, что изменения в законе, регулирующем торговлю алкоголем на Колыме, не будут касаться розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«Принятие настоящего законопроекта потребует внесения изменений в постановление Правительства Магаданской области от 02 октября 2014 г. № 804-пп «О реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Магаданской области», — уточняется также в пояснительной записке к законопроекту.

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Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область дважды — в 2016 и 2017 годах — оказывалась на последнем месте в национальном рейтинге трезвости регионов РФ. Комментируя тогда такой результат, руководство Колымы заявляло, что считает этот рейтинг необъективным и вызывающим вопросы. Причиной высокого уровня употребления алкоголя назывались вахтовики и якобы влияющие на положение региона в списке поставки алкоголя через Магаданскую область в Якутию и на Чукотку.

Возглавивший Магаданскую область в мае 2018 года Сергей Носов признал обоснованность попадания Колымы в тройку самых пьющих регионов России и заявил, что намерен решить эту проблему в обозримом будущем.

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