Теряя кадры: аспирантов в Нижегородской области стало меньше

Нижний Новгород, , 06:29 — REGNUM В Нижегородской области на конец 2018 года число аспирантов было на 5% меньше, чем на тот же период 2017 года, и составило 1797 человек. Нижегородстат обнародовал некоторые итоги подготовки научно-педагогических кадров на базе высшего образования за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, основной формой для подготовки кадров научно-педагогической направленности для сферы высшего образования является аспирантура. В области в прошлом году подготовкой аспирантов занимались 13 высших учебных заведений, семь научно-исследовательских организаций и одна организация дополнительного профессионального образования.

На конец 2018 года в области было 1797 аспирантов — на 5% меньше уровня предыдущего года. В то же время наблюдалась следующая тенденция: приём составил 503 человека, а выпуск был лишь 355 человек, из которых защитили диссертации только 39 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года доходы научных сотрудников Нижегородской области Росстат зафиксировал на уровне 75 564,5 рубля. Доходы преподавателей высших учебных заведений составили 64 214 рублей. Средняя зарплата в целом по экономике региона, по уточненным данным, составила около 36 тыс. рублей, а среднедушевой денежный доход в четвёртом квартале 2018 года был 34 644,81 рубля.