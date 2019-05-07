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Семьи заводчан, погибших при взрыве на заводе в Прикамье, получат матпомощь

Общество

Выплаты получат три семьи. Кроме того, предприятие полностью оплатит лечение одного пострадавшего работника, который находится в больнице

Березники, Пермский край, 7 мая 2019, 06:11 — REGNUM  Руководство компании «Уралхим» выплатит дополнительную материальную помощь семьям трёх погибших сотрудников (дополнительно к страховым выплатам, предусмотренным коллективным договором) и компенсирует расходы на погребение. Кроме того, предприятие полностью возьмет на себя затраты на лечение одного пострадавшего, который находится в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре АО «Объединенная химическая компания «Уралхим».

Напомним, утром 6 мая на территории филиала компании — химзаводе «Азот» в Березниках — произошёл взрыв. Погибли три человека, один травмирован. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Компания проводит служебное расследование причин аварии. По его результатам будет производится полная переаттестация службы обеспечения промышленной безопасности, дополнительное обучение всех сотрудников, работающих в компании с целью недопущения повторения подобных ситуаций.

В пресс-центре «Уралхима» отметили, что за всю историю компании — ЧП 6 мая 2019 года — это первый инцидент с гибелью работников, не занятых в основном производственном процессе. Хлопок (взрыв в результате попадания искры) произошёл в процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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