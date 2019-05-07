Количество авиарейсов в Москву с Колымы увеличили до 7 в неделю, а надо 8

Магадан, Магаданская область, , 06:05 — REGNUM Авиакомпания «Россия» теперь будет совершать рейсы по маршруту Магадан-Москва ежедневно вместо пяти раз в неделю. Продажа билетов начнётся в ближайшие дни, написал в своём Instagram глава региона Сергей Носов. Он подчеркнул, что количество перелётов в столицу страны выросло благодаря вниманию президента РФ Владимира Путина к проблемам жителей Магаданской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня мы можем анонсировать два дополнительных рейса на летний период из Магадана в Москву и обратно. Бронирование и продажа билетов начнутся в ближайшие дни. На дополнительные рейсы в авиакассах в наличии есть субсидируемые тарифы. Мы благодарны поддержке главы государства, Совету Федерации и правительству РФ. Уверен, что сотрудничество будет продолжено, и мы совместно сможем решить вопрос нехватки билетов на некоторые пиковые даты в июне», — написал губернатор Колымы.

При этом в региональном СМИ ИА «Весьма» подчёркивают, что семь рейсов в Москву в летний период для жителей Магаданской области недостаточно. Но, как сообщали представители правительства Колымы на портале «Решаем вместе», «для введения дополнительного 8-го авиарейса у авиакомпании «Россия» в летний сезон 2019 года отсутствует техническая возможность».

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков обратился к председателю совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой помочь в решении проблемы нехватки рейсов из Магадана в Москву.

«По мнению представителей органов государственной власти области, для устранения проблемы дефицита пассажирских мест будет достаточно организовать по данному маршруту в мае — октябре восемь регулярных рейсов в неделю, выполняемых воздушными судами вместимостью 450−500 человек», — написала Валентина Матвиенко в обращении к директору «Аэрофлота» попросив обеспечить этот объём перевозок.