В заведениях общепита хотят ввести платное бронирование столиков

Москва, , 05:54 — REGNUM Платное бронирование столиков хотят централизованно ввести в России в учреждениях общественного питания среднего и высокого ценовых сегментов, заявил глава Федерация рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в интервью «Известиям».

"Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов», — сказал Бухаров.

Бухаров объясняет такую идею потерями заведения из-за клиентов, треть которых, бронируя столик, потом отказывается от посещения.

По его словам, в России хотят сделать так, как это делается в ЕС, то есть блокировать суммы бронирования на карте клиента при заказе. Чтобы сделать это, разработать онлайн-сервис.

Как отметил ресторатор Александр Кан («Прожектор», «Квартира», K-Town), в зарубежных заведениях высокого ценового сегмента бронь составляет от $150 до $300.

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