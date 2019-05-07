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В Александровском саду провели профилактику горелки Вечного огня

Общество

Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду горит на протяжении 52 лет

Москва, 7 мая 2019, 05:29 — REGNUM  Церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду провели 6 мая специалисты АО «Мосгаз», сообщили в пресс-службе организации.

Церемония продолжалась порядка 40 минут. На ней присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и газового хозяйства, представители городских властей, руководства «МОСГАЗа», общественных организаций, деятели культуры.

Напомним, Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду горит на протяжении 52 лет. Он не гаснет благодаря трём запальникам, обеспечивающим трёхкратное резервирование стабильного горения пламени в любую погоду.

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