Вторник, 7 Мая 2019 года
06:32:37 МСК

В Кузбассе прогнозируется 4 класс пожарной опасности

Общество

Высокая пожароопасность

В Кузбассе прогнозируется 4 класс пожарной опасности
Georg Pik
Горящая трава

Кемерово, 7 мая 2019, 05:09 — REGNUM  На всей территории Кемеровской области на сегодня, 7 мая, прогнозируется 4 класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность — прим. ИА REGNUM ). Руководителям муниципалитетов поручено усилить профилактическую противопожарную работу и провести разъяснительные беседы с населением, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Отметим, что особый противопожарный режим действует в Кузбассе с 15 апреля. По данным начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Алексея Шульгина, всего с начала пожароопасного периода на территории области возникло 11 очагов лесных пожаров на общей площади 74,72 га. В прошлом году за аналогичный период был зафиксирован всего один лесной пожар на площади 1,1 га. Только с 1 по 5 мая текущего года в регионе произошло 205 возгораний травы, 185 возгораний мусора в контейнерах.

Тем временем в Кузбассе установилась сухая погода и возрос риск возникновения и распространения возгораний сухой травы. Накануне, 6 мая, пожароопасность 3 класса оценивалась в Мариинском, Крапивинском, Беловском районах; пожароопасность 4 класса — в Междуреченске, в Новокузнецком районе.

В настоящее время штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в два раза.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Травяные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить