Китайские метеорологи прогнозируют высокий риск геологических катаклизмов

Пекин, , 04:55 — REGNUM Китайские метеорологи выпустили предупреждение о геологических бедствиях в некоторых западных юго-западных районах страны, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Министерство природных ресурсов и Китайская метеорологическая администрация прогнозируют высокий риск геологических бедствий, вызванных мощными ливнями в некоторых районах провинций Шэньси, Ганьсу и Сычуань, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

Министерство водных ресурсов, тем временем, предупреждает о высокой вероятности сильных горных потоков в центральных районах Синьцзяна в ближайшие сутки, в связи с чем местным жителям, а также ответственным органам рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности.