В Курганской области на один день смягчат «сухой закон»

Курган, , 05:32 — REGNUM В Зауралье на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям облправительства было решено отменить на один день, 8 мая, действие запрета на продажу алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, запрет на продажу алкогольных напитков, в том числе и пива, до особого распоряжения был введён в шести муниципалитетах Курганской области в связи со сложной пожарной обстановкой в регионе. Запрет коснулся Кургана, Белозерского, Кетовского, Сафакулевского, Юргамышского, Щучанского районов.

На территории данных муниципалитетов с 3 мая из-за природных и бытовых пожаров сгорели десятки домов, пострадали десять человек, погибла пожилая женщина.

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