Еврейская область лидирует по ВИЧ-инфекции, но лекарства не закупает

Биробиджан, , 04:17 — REGNUM В 2018 году 35 российских регионов не занимались закупкой препаратов против вируса иммунодефицита человека, в их число вошла и Еврейская автономия, которая лидирует по числу заболевших в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За три месяца 2019 года количество заболевших ВИЧ-инфекцией жителей Еврейской автономии (22 случая или 13,58 на 100 тыс. населения) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (за первые три месяца 2018 года — 7 случаев или 4,26 на 100 тыс. населения) увеличилось в 3,2 раза, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по ЕАО. За всё время наблюдения с 1981 года в ЕАО умерли 37 больных ВИЧ-инфекцией.

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В 2018 году 35 регионов России не занимались закупкой препаратов против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), среди них оказалась Еврейская автономная область, пишет «Коммерсант». Размер централизованных закупок Минздрава России в 2018 году составил 20,5 млрд рублей, что ниже предыдущего года на 3,6% (768 млн рублей). Исходя из структуры закупок, эксперты сделали вывод, что в 2018 году в России было закуплено препаратов примерно на 384 тыс. пациентов. При этом число жителей с ВИЧ превысило 1 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, серьёзной инфекционной угрозой является ВИЧ-инфекция. Эта проблема ещё остро стоит и России. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ. Вместе с тем принятые правительством РФ системные меры позволили достичь позитивных изменений в борьбе с этим заболеванием. По её словам, почти полностью прекращен «вертикальный путь» передачи ВИЧ-инфекции. Заражение регистрируется лишь у 1,5% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.