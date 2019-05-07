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Рейсы на Шри-Ланку и Бали приостановлены авиакомпанией «Россия»

Общество

Приостановлены рейсы из Москвы в Коломбо и в город Денпасар

Москва, 7 мая 2019, 03:11 — REGNUM  Рейсы из Москвы на Шри-Ланку и Бали (Индонезия) приостановлены «Россией». Об этом сообщили в авиакомпании.

Уточняется, что приостановлены рейсы из Москвы в Коломбо и в город Денпасар (Бали). В Коломбо самолёты не будут летать с 11 мая по 2 июля 2019 г., в Денпасар — с 23 мая по 1 июля.

Напомним, в конце апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов. 21 и 22 апреля в трёх католических церквях и четырёх отелях в нескольких городах Шри-Ланки, в том числе в Коломбо, прогремели девять взрывов.

Погибли 253 человека, порядка 500 получили ранения. Задержаны члены террористических группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что в округе Коломбо усилена охрана мостов из-за возможных новых терактах. Католическая церковь отменила возобновление воскресных служб.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Шри-Ланки получила информацию о готовящихся новых терактах

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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