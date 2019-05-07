Президент Молдавии выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Кишинёв, , 01:38 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево. Как передает ИА REGNUM, Додона написал в Facebook, что с чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

«От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний», — добавил он.

В результате возгорания пассажирского самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, погиб 41 человек.