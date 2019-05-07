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Президент Молдавии выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Общество

В результате возгорания самолета погиб 41 человек

Кишинёв, 7 мая 2019, 01:38 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево. Как передает ИА REGNUM, Додона написал в Facebook, что с чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

«От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний», — добавил он.

В результате возгорания пассажирского самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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