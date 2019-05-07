В Бразилии полиция застрелила восемь человек в ходе спецоперации

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 00:50 — REGNUM Сотрудники бразильской полиции застрелили восемь человек в ходе спецоперации в фавере Маре на севере Рио-де-Жанейро, сообщает Agence France-Presse.

Полиция подтвердила, что проводила спецоперацию в Маре. В ходе операции были убиты восемь подозреваемых. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Отмечается, что фавела Маре является одним из наиболее бедных районов города Рио-де-Жанейро. Считается, что фавелу частично контролируют вооруженные наркоторговцы.