Вторник, 7 Мая 2019 года
01:48:54 МСК

В Бразилии полиция застрелила восемь человек в ходе спецоперации

Общество

Полиция провела спецоперацию в фавеле Маре

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 мая 2019, 00:50 — REGNUM  Сотрудники бразильской полиции застрелили восемь человек в ходе спецоперации в фавере Маре на севере Рио-де-Жанейро, сообщает Agence France-Presse.

Полиция подтвердила, что проводила спецоперацию в Маре. В ходе операции были убиты восемь подозреваемых. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Отмечается, что фавела Маре является одним из наиболее бедных районов города Рио-де-Жанейро. Считается, что фавелу частично контролируют вооруженные наркоторговцы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность в Латинской Америке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить